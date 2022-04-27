Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda kupanın favorileri arasında yer alan İngiliz ekibi Liverpool, Bayern Münih'i kupanın dışına iterek büyük sükse yapan İspanyol ekibi Villareal ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Liverpool - Villareal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtları haberimizde...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL: LİVERPOOL - VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Liverpool ile Villareal arasında oynanacak olan maç, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Anfield Stadyumu'nda oynanacak. TSİ ile 22.00'da başlayacak olan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak.

LİVERPOOL - VİLLAREAL HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Liverpool ile Villareal arasında oynanacak olan maç, EXXEN uygulaması ve TV 8,5 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Liverpool muhtemel ilk 11: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Jota, Mané

Villarreal muhtemel ilk 11: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán; Parejo, Capoue, Coquelin: Lo Celso, Alcácer, Danjuma