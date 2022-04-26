UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda kupanın favorileri arasında yer alan İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz ekibi Manchester City kozlarını paylaşacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? " sorularının yanıtları haberimizde...

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid ile Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı 26 Nisan 2022 Salı günü oynanacak. Manchester City'nin maçlarını oynadığı City of Manchester Stadyumu'nda oynanacak olan maç, TSİ ile saat 22.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Rumen hakem István Kovács yönetecek. Kovács'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid ile Manchester City maçı EXXEN kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Mücadelenin TV8 kanalından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Man. City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior