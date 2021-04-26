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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid- Chelsea maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid- Chelsea maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın canlı yayını haberimizde...

Avrupa'nın futbol kulüpleri düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nden yarı final heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda kupayı en çok kazanan Real Madrid ile İngiliz ekibi Chelsea kozlarını paylaşacak. 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL: REAL MADRİD- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Liginde Real Madrid ile Chelsea takımlarını karşı karşıya getirecek olan yarı final maçı 27 Nisan Salı günü oynanacak. Real Madrid'in maçlarını oynadığı Estadio Alfredo Di Stefano Stadyumunda oynanacak olan maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Bein Sports HD 1 kanalından şifreli, Bein Sports Haber'den ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi İsrailli hakem Kevin Blom, VAR hakemi Hollandalı Kevin Blom, AVAR hakemi de Hollandalı Jochem Kamphuis olacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11

REAL MADRİD - CHELSEA  İLK 11

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Éder Militão, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modrić; Carvajal, Benzema, Vinícius Júnior

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; Christiensen, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulisic, Werner

REAL MADRİD- CHELSEA MAÇI  VEREN KANALLAR? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre zorlu maç ülkelerde aşağıdaki kanallardan naklen yayınlanacak. Türkiye'de ise şifreli olarak Bein Sports HD 1 kanalından, şifresiz ise Bein Sports Haber'den yayınlanacak.

REAL MADRİD- CHELSEA MAÇI CANLI İZLE | BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE

Real Madrid ile Chelsea arasında oynanacak olan mücadeleyi Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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