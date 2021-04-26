UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Real Madrid- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki maç şifreli mi, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Chelsea muhtemel ilk 11...
Avrupa'nın futbol kulüpleri düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nden yarı final heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda kupayı en çok kazanan Real Madrid ile İngiliz ekibi Chelsea kozlarını paylaşacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL: REAL MADRİD- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Liginde Real Madrid ile Chelsea takımlarını karşı karşıya getirecek olan yarı final maçı 27 Nisan Salı günü oynanacak. Real Madrid'in maçlarını oynadığı Estadio Alfredo Di Stefano Stadyumunda oynanacak olan maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Bein Sports HD 1 kanalından şifreli, Bein Sports Haber'den ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi İsrailli hakem Kevin Blom, VAR hakemi Hollandalı Kevin Blom, AVAR hakemi de Hollandalı Jochem Kamphuis olacak.
REAL MADRİD - CHELSEA MUHTEMEL İLK 11
Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Éder Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Havertz, Werner
REAL MADRİD- CHELSEA MAÇI VEREN KANALLAR? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre zorlu maç ülkelerde aşağıdaki kanallardan naklen yayınlanacak. Türkiye'de ise şifreli olarak Bein Sports HD 1 kanalından, şifresiz ise Bein Sports Haber'den yayınlanacak.
AVRUPA
Albania: Tring, Vizion Plus
Andorra: RMC Sport
Armenia: Armenia TV
Austria: DAZN, Sky Austria
Azerbaijan: Saran, CBC Sport, AzTV
Belarus: Belarus TV
Belgium: Proximus, RTL, Q2
Bosnia and Herzegovina: Arena Sport, Nova BH
Bulgaria: A1, bTV Media Group
Croatia: HRT, A1 Hrvatska
Cyprus: CYTA
Czech Republic: o2, Česká Televize
Denmark: Viasat Denmark
Estonia: TV3 Sport
Finland: MTV
France: RMC Sport, Mediapro
Georgia: Silk Sport
Germany: Sky Deutschland, DAZN
Greece: COSMOTE TV
Hungary: MTVA
Iceland: Stod 2 Sport
Republic of Ireland: Virgin Media, RTE
Israel: The Sports Channel
Italy: Mediaset, Sky Italia
Kazakhstan: QazSport
Kosovo: Kujtesa
Latvia: TV3 Sport
Lithuania: TV3 Sport
Luxembourg: RTL, RMC Sport
Malta: Melita, PBS
Moldova: GMG/Prime TV
Monaco: RMC Sport
Montenegro: SportKlub, Arena Sport
Netherlands: Ziggo Sport, Talpa TV
North Macedonia: Arena Sport
Norway: TV2 Norway, NENT Group
Poland: TVP, Telewizja Polsat
Portugal: Eleven Sports , TVI
Romania: Digi Sport, Look TV, Telekom Sport
Russia: Match TV
San Marino: Sky Italia
Serbia: RTS, Arena Sport
Slovakia: Orange Sport
Slovenia: Pro Plus
Spain: Movistar
Sweden: NENT Group
Switzerland: blue+, SRG
Turkey: beIN Sports
Ukraine: Volia TV, MGU
United Kingdom: BT Sport
Vatican City: Sky Italia
AFRİKA VE ORTA DOĞU
Nijerya: SuperSport
Güney Afrika: SuperSport
Madagaskar: Kanal +
Mauritius: Kanal +
MENA: BeIN Sports
Afrika'nın Geri Kalanı: Canal + , SuperSport
AMERİKA
Brezilya: Esporte Interativo , Facebook
Kanada: DAZN
Karayipler: Fox Sports , ESPN , Flow Sports , SportsMax
Orta Amerika: Facebook , Fox Sports , ESPN
Haiti: Canal +
Latin America (Brezilya hariç): Facebook , Fox Sports , ESPN
Amerika Birleşik Devletleri: CBS Tümü Erişim , TUDN Sınırdışıları
ASYA VE PASİFİK
Avustralya: Optus Sport
Brunei: beIN Sports
Kamboçya: UEFA.tv
PR Çin: PP Sports , CCTV
Hong Kong SAR: beIN Sports , iCable , PCCW , TVB
Hindistan: Sony Ten
Indian Alt Kıtası: Sony Ten 2/3
Endonezya: SCTV
Japonya : wowow
Kırgızistan: Saran, QSport
Laos: UEFA.tv
Makao SAR: TDM desporto
Malezya: Beın Sports
Moğolistan: Eclat, SPS
Myanmar: S Medya
Yeni Zelanda: Sky NZ
Pasifik Adaları: Digicel
Filipinler: UEFA.tv
Singapur: beIN Sports
Solomon Adaları: TTV Solomon
Güney Kore: SPO TV
Tayvan / Çin Taypesi : Elta TV
Tacikistan: Saran, Varzish
Tayland: UEFA.tv
Türkmenistan: Saran, Turkmenistan Sport
Özbekistan: Saran, Uzreport
Vietnam: VSTV (K +)