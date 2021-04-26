İsmail Balaban ve nişanlısı | İsmail Balaban sevgilisi kim? | Gamze Atakan instagram hesabı nedir?UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid - Chelsea: 1-1 | Maç sonucu, özetiAdalet Bakanlığı açıkladı! O sınavlar ertelendiŞaşkınlık yaşadı! Survivor 2021'de İsmail Balaban'a büyük şokSon dakika bayram tatili uzatıldı mı? | Bayram haftası tatil mi oldu? | İdari izin hangi tarihlerde?Bayram idari izin kaç gün? | Kamuda idari izin tarihleri ne?Son dakika | Kamuda çalışanlara idari izin müjdesi!İddialara ilişkin flaş açıklama! İsmail Atasoy: Haberler tamamen asılsızdırHatayspor 3 - 1 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCUReal Madrid 80-76 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid - Chelsea: 1-1 | Maç sonucu, özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid - Chelsea: 1-1 | Maç sonucu, özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Chelsea 1-1 berabere kaldı. Real Madrid takımın golünü Benzema, Chelsea'nın golünü ise Pulisic attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid - Chelsea: 1-1 | Maç sonucu, özeti

Avrupa'nın futbol kulüpleri düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nden yarı final heyecanı yaşandı. Bu kapsamda kupayı en çok kazanan Real Madrid ile İngiliz ekibi Chelsea kozlarını paylaştı.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Mücadelenin ilk golünü 14.dakikada Rudiger'in savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden ve kaleci Courtois ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Pulisic attı. 

29.dakikadada kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açıldı. Topu kontrol eden Marcelo'nun arka direğe yaptığı ortasında Casemiro topu kafa vuruşuyla altı pasa indirdi. Topu düzelten ardındansa yaptığı vole ile topu filelerle buluşturan Benzema takımına beraberliği getiren golü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid - Chelsea:1-1| Maç sonucu, özeti

REAL MADRİD - CHELSEA  İLK 11

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Éder Militão, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modrić; Carvajal, Benzema, Vinícius Júnior

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; Christiensen, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulisic, Werner

MÜCADELE HAKKINDA BİLGİLER 

UEFA Şampiyonlar Liginde Real Madrid ile Chelsea takımlarını karşı karşıya getiren olan yarı final ilk maçı 27 Nisan Salı günü Real Madrid'in maçlarını oynadığı Estadio Alfredo Di Stefano Stadyumunda oynandı.Türkiye saati ile 22.00'de başlayan mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti.  Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yaptı. Mücadelenin dördüncü hakemi İsrailli hakem Kevin Blom, VAR hakemi Hollandalı Kevin Blom, AVAR hakemi de Hollandalı Jochem Kamphuis oldu.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT