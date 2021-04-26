UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Real Madrid - Chelsea: 1-1 | Maç sonucu, özeti

Avrupa'nın futbol kulüpleri düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nden yarı final heyecanı yaşandı. Bu kapsamda kupayı en çok kazanan Real Madrid ile İngiliz ekibi Chelsea kozlarını paylaştı.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Mücadelenin ilk golünü 14.dakikada Rudiger'in savunma arkasına yolladığı topu kontrol eden ve kaleci Courtois ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Pulisic attı.

29.dakikadada kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açıldı. Topu kontrol eden Marcelo'nun arka direğe yaptığı ortasında Casemiro topu kafa vuruşuyla altı pasa indirdi. Topu düzelten ardındansa yaptığı vole ile topu filelerle buluşturan Benzema takımına beraberliği getiren golü attı.

REAL MADRİD - CHELSEA İLK 11

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Éder Militão, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modrić; Carvajal, Benzema, Vinícius Júnior

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; Christiensen, Jorginho, Kanté, Chilwell; Mount, Pulisic, Werner

MÜCADELE HAKKINDA BİLGİLER

UEFA Şampiyonlar Liginde Real Madrid ile Chelsea takımlarını karşı karşıya getiren olan yarı final ilk maçı 27 Nisan Salı günü Real Madrid'in maçlarını oynadığı Estadio Alfredo Di Stefano Stadyumunda oynandı.Türkiye saati ile 22.00'de başlayan mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yaptı. Mücadelenin dördüncü hakemi İsrailli hakem Kevin Blom, VAR hakemi Hollandalı Kevin Blom, AVAR hakemi de Hollandalı Jochem Kamphuis oldu.