UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlandıktan sonra yapılan bir hata nedeniyle eşleşmelerin iptal olduğu ve kura çekiminin yeniden yapılacağı açıklaması yapıldı. Bunun üzerine sporseverler de UEFA Şampiyonlar Ligi yeniden kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi neden tekrarlandı, ne oldu? Sorularını araştırmaya başladı. İşte o soruların cevapları...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİDEN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yeniden kura çekimi 13 Aralık 2021 Pazartesi bugün yapılacak. Kura çekimi saat 17.00'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yeniden kura çekimi UEFA TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler kura çekimini internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİDEN KURA ÇEKİMİ NEDEN TEKRARLANDI, NE OLDU?

Kura çekiminde Manchester United'in yanlış torbaya eklenmesi nedeniyle, aynı grupta mücadele ederek gruptan çıkan Villareal ile Manchester United eşleşti. Bunun üzerine eşleşme geçerli olmadı ve kura yeniden çekildi ve Villareal - Manchester City eşleşmesi oldu. Atletico Madrid'in kura çekimi yapılırken ise muhtemel rakipler arasında yer alan United torbada yer almadığı için Atletico Madrid ile eşleşme şansı ortadan kalktı. Bunca karmaşanın ardından UEFA, kuranın yeniden çekileceğini açıkladı.