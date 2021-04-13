Avrupa'nın kulüpler düzeyinde bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı rövanş maçlarıyla sürüyor. İlk maçta rakibi Porto'yu deplasmanda Mount ve Chilwell'in attığı gollerle 2-0 yenen Chelsea, bu kez rakibini rövanş mücadelesinde ağırlayacak.

CHELSEA- PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea ile Porto arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı 13 Nisan Salı günü oynanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'da Sevilla'nın maçlarını oynadığını Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán stadyumundaki maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Bein Sports HD 2'den canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Fransız hakem Clément Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore olacak. Zorlu maçın dördüncü hakemi Frank Schneider, VAR hakemi François Letexier, AVAR hakemi ise Jérôme Brisard olacak.

CHELSEA- PORTO MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Chelsea muhtemel ilk 11: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Jorginho, Kovačić, Alonso; Mount, Havertz, Pulišić.

Chelsea'de Porto maçında eksik ve cezalı bir oyuncu bulunmazken Christensen ve Thiago Silva'nın durumuna maç saatine karar verilecek. Öte yandan Chelsea'de Kovačić ve Ziyech bu mücadelede sarı kart görürse takımları yarı finale çıkması durumunda ilk maçta takımlarını yalnız bırakacaklar.

Porto'nun muhtemel ilk 11: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Marega, Taremi.

Porto'da eksik ve cezalı bir oyuncu bulunmazken Mbemba sarı kart görmesi durumunda takımı yarı finale çıkarsa maçta oynayamayacak.