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UEFA Şampiyonlar Liginde devlerin savaşı: Paris Saint Germain (PSG), Bayern Münih'i konuk edecek

UEFA Şampiyonlar Liginde erken final olarak tabir edilen çeyrek final eşleşmesinde Paris Saint Germain - Bayern Münih rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler

UEFA Şampiyonlar Liginde devlerin savaşı: Paris Saint Germain (PSG), Bayern Münih'i konuk edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda ilk maçta Bayern Münih'i deplasmanda 3-2 yenen Paris Saint Germain bu kez rakibini konuk edecek. Futbolseverlere keyifli anlar yaşatması beklenen mücadeleyi izlemek isteyen veya takip etmek isteyenler de araştırmalarda bulunuyor. 

PARİS SAİNT GERMAİN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain ile Bayern Münih arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı 13 Nisan Salı günü oynanacak. Paris Saint Germain'in maçlarını oynadığı Parc des Princes'te oynanacak olan maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti (ITA) yapacak. Maçın dördüncü hakemi de aynı ülkeden Daniele Doveri olacak. Mücadelenin VAR hakemi Massimiliano Irrati, AVAR hakemi ise Marco Guida olacak.

UEFA Şampiyonlar Liginde devlerin savaşı: Paris Saint Germain (PSG), Bayern Münih'i konuk edecek

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) - BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Paris Saint Germain muhtemel ilk 11'i: Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di María, Draxler, Neymar; Mbappé.

Paris Saint Germain'de zorlu maçta Bernat, Icardi, Kurzawa ve Marquinhos forma giymeyecek. Durumu şüpheli olan isimler ise Diallo, Florenzi ve Verratti. Öte yandan Gueye, Kurzawa, Neymar ve Verratti mücadelede sarı kart görmeleri durumunda takımları yarı finale çıkarsa ilk maçta forma giyemeyecekler.

Bayern Münih muhtemel ilk 11: Neuer; Pavard, Boateng, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

Bayern Münih'te Lewandowski, Douglas Costa, Gnabry,  Süle ve Tolisso mücadelede giyemeyecek. Roca'nın durumu maç saatinde belli olacak. Öte yandan Bayern Münih'te Boateng, Hernández ve  Kimmich maçta sarı kart görürlerse takımları yarı finale çıkması durumunda ilk maçı kaçıracak. 

UEFA Şampiyonlar Liginde devlerin savaşı: Paris Saint Germain (PSG), Bayern Münih'i konuk edecek

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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