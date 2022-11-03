UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanması sonrası son 16 Turu'na yükselen takımlar belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu 1

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup aşaması, 6.hafta maçlarıyla sona erdi. Böylece son 16 Turu'na yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan takımlar belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu
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