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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! Son 16'ya yükselen takımlar ve Avrupa Ligi yolcuları belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanması sonrası son 16 Turu'na yükselen takımlar belli oldu.
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