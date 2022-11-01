UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlanıyor! 8 grupta 16 takım birbirine rakip olacak! İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması 8 grupta oynanacak olan 16 maçla sona erecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 Turu'na yükselecek, grubunda üçüncü olanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlanıyor! 8 grupta 16 takım birbirine rakip olacak! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Grup aşaması bugün ve yarın oynanacak olan 6.hafta maçlarıyla sona erecek.

Bugün A, B, C, D grupları, 2 Kasım Çarşamba günü ise E, F, G, H gruplarındaki maçlar oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlanıyor! 8 grupta 16 takım birbirine rakip olacak! İşte maç programı

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlanıyor! 8 grupta 16 takım birbirine rakip olacak! İşte maç programı

Maç programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

20.45 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)

23.00 Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlanıyor! 8 grupta 16 takım birbirine rakip olacak! İşte maç programı

2 Kasım Çarşamba:

20.45 Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz)

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