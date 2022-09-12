UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor! İşte 2.hafta maçlarının programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2.haftada oynanacak maçlarla devam edecek. İkinci haftanın dikkat çeken maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya gelecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor! İşte 2.hafta maçlarının programı...

Avrupa futbolcunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 8 grupta 32 takım arasındaki mücadele 2.haftada oynanacak olan maçlarla sürecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

A Grubu: Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

B Grubu: Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika), Bayern Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya)

D Grubu: Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere), Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor! İşte 2.hafta maçlarının programı...

14 Eylül Çarşamba:

A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli (İtalya)

E Grubu: Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya), Real Madrid (İspanya)- Leipzig (Almanya)

G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya)

H Grubu: Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor! İşte 2.hafta maçlarının programı...

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