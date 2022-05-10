UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını açıkladı! Takım sayısı 36'ya yükselecek

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı hakkında UEFA'dan açıklama yapıldı.

Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı. Ayrıca 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.

Şampiyonlar Ligi'nin 2024 itibarıyla "İsviçre sistemi" şeklinde oynanacağını duyurdu. Yeni modelde turnuva artık lig usulüne göre oynanacak.

TAKIMLAR 8 MAÇ YAPACAK

Takımlar artık 8 maç yapacak ve ligi ilk 8 içinde bitirenler doğrudan son 16 takım arasına katılacak. Ligi 9 ile 24. sırada bitiren takımlar ise son 16 turu için play-off oynamak zorunda kalacak.