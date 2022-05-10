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  3. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını açıkladı! Takım sayısı 36'ya yükselecek

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını açıkladı! Takım sayısı 36'ya yükselecek

Son dakika... Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 yılı itibarıyla 32 olan takım sayısı 36'ya çıkacak. Turnuvaya katılacak olan 2 takım UEFA turnuvalarındaki performanslarına bağlı olarak özel olarak davet alabilecek.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını açıkladı! Takım sayısı 36'ya yükselecek

Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı hakkında UEFA'dan açıklama yapıldı.

Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı. Ayrıca 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.

Şampiyonlar Ligi'nin 2024 itibarıyla "İsviçre sistemi" şeklinde oynanacağını duyurdu. Yeni modelde turnuva artık lig usulüne göre oynanacak.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını açıkladı! Takım sayısı 36'ya yükselecek

TAKIMLAR 8 MAÇ YAPACAK

Takımlar artık 8 maç yapacak ve ligi ilk 8 içinde bitirenler doğrudan son 16 takım arasına katılacak. Ligi 9 ile 24. sırada bitiren takımlar ise son 16 turu için play-off oynamak zorunda kalacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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