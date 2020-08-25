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  3. UEFA'dan Süper Kupa Finaliyle ilgili yeni karar! Sınırlı seyirciyle oynanacak

UEFA'dan Süper Kupa Finaliyle ilgili yeni karar! Sınırlı seyirciyle oynanacak

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 2020 Süper Kupa finalinin sınırlı sayıda taraftar grubuyla izlenebileceğini açıkladı.

UEFA'dan Süper Kupa Finaliyle ilgili yeni karar! Sınırlı seyirciyle oynanacak

ANKARA (AA) - UEFA, 2020 Süper Kupa'nın sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olacak.UEFA'dan...

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre icra kurulu, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak maça, deneme amacıyla tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınmasını kararlaştırdı.

Açıklamada ayrıca diğer tüm karşılaşmaların, ikinci bir karara kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceği de belirtildi.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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