UEFA Süper Kupa: Liverpool: 0 - Chelsea: 1 (İlk yarı)

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Salah'ın sol taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Matip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kepa'da kaldı.

11. dakikada Giroud'un pasında ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Pedro'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

16. dakikada Chamberlain pasında sağ kanatta topu alan Salah'in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kupa'da kaldı.

22. dakikada ceza yayı üzerinden topla birlikte soldan ceza sahası içine giren Pedro'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

24. dakikada defans hatasıyla cezası içinde topu alan Giroud'un röveşatasında meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

29. dakikada Milner'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Virgil van Dijk'in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya gitti.

30. dakikada Milner'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kepa'da kaldı.

36. dakikada Pulisic'in ara pasında ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Giroud'un çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Stephanie Frappart xx, Manuela Nicolosi xx, Michelle O'Neill xx, Cüneyt Çakır xx

Liverpool: Adrian xx, Joe Gomez xx, Joel Matip xx, Virgil van Dijk xx, Andy Robertson xx, Fabinho xx, James Milner xx, Jordan Henderson xx, Oxlade Chamberlain xx, Sadio Mane xx, Mohamed Salah xx

Yedekler: Lonergan, Wijnaldum, Lallana, Shaqiri, Brewster, Origi, Hoever, Kelleher, Alexander Arnold, Elliott

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Chelsea: Kepa xx, Cesar Azpilicueta xx, Kurt Zouma xx, Andreas Christensen xx, Emerson xx, N'Golo Kante xx, Jorginho xx, Mateo Kovacic xx, Christian Pulisic xx, Pedro xx, Olivier Giroud xx

Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Barkley, Abraham, Willian, Kenedy, Mount, Zappacosta, Batshuayi, Tomori, Gilmour

Teknik Direktör: Frank Lampard

Gol: Giroud (Chelsea dk. 36)

Kaynak: İHA