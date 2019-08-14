UEFA Süper Kupa öncesi gala yemeği

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin Chelsea ve Liverpool takımları arasında İstanbul'da oynanacak UEFA Süper Kupa müsabakası öncesinde Çırağan Sarayı'nda gala yemeği düzenlendi.

Yemeğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA yönetim kurulu üyeleri, UEFA'ya üye federasyon temsilcileri, Chelsea Yönetim Kurulu Başkanı Bruce Buck ve Liverpool Üst Yöneticisi Peter Moore ve kulüp başkanları katıldı.

Yemekte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası finallerine tanıklık etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Her anı unutulmaz geçen maçlardı. 2019 UEFA Süper Kupa finaline de tanıklık edeceğiz ancak bununla da yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki sene 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne de burada, İstanbul'da tanıklık edeceğiz. Hiç şüphe yok ki bütün bu finallere ve çok daha fazlasına ev sahipliği yapmaya hazırız." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise İstanbul'un unutulmaz bir maça ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, "İlk kez bir kadın Fransız hakem Stephanie Frappart tarafından yönetilecek ve ilk kez var sisteminin uygulanacağı yarınki maçı, hem Beşiktaş Park'ın büyüleyici atmosferinde yaşayanlar hem de 180 ülkede ekranları başında naklen izleyecek futbolseverler bir tarihe tanıklık edecek." ifadelerini kullandı.

Futbolun kalbinin atacağı UEFA Süper Kupa maçına Türkiye olarak ev sahipliği yapmanın verdiği heyecan ve enerjiyle, şimdiden Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sabırsızlandıklarını anlatan Özdemir, sözlerini şöyle sürdüdü:

"Bütün dünyanın odaklanacağı UEFA Süper Kupa ve 2020 Şampiyonlar Ligi finallerinde ortaya koyacağımız performansla, Avrupa Şampiyonası finallerini düzenlemeyi hak ettiğimizi bir kez daha göstereceğiz. Umuyorum UEFA; stadyum, tesis, ulaşım ve altyapı yatırımları, futbol sevgisi, genç nüfusu ve güçlü ekonomisiyle Türkiye'yi EURO 2028 ev sahipliği ile ödüllendirecektir. Bu özel gece vesilesiyle hatırlatmak isterim ki Futbol Federasyonumuzun en büyük hedefi, organizasyon gücümüzü Avrupa futbol şampiyonası ile taçlandırmaktır."

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

İstanbul'un dünyanın en güzel ve en özel şehirlerinden biri olduğunu belirten Ceferin, "Elbette, böylesi finaller için harika bir ev sahibi. Burada olan kulüplerden en az birinin, önümüzdeki mayısta 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için de burada olacağını umuyorum. Hepimiz, İstanbul'un Liverpool tarihindeki yerini çok iyi biliyoruz. 2005'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali, sanıyorum, Şampiyonlar Ligi finalleri tarihindeki en enteresan ve heyecan verici maçtı. 3-0 geriye düştüğünüz bir finali kazanmak, ender rastlanacak bir olaydı ve bu final, İstanbul'a nasip oldu" diye konuştu.

Vali Ali Yerlikaya da İstanbul olarak dünya futbolunun hizmetinde olduklarını söyledi.

Süper Kupa'nın, İstanbul'daki ne ilk, ne de son büyük organizasyon olduğunu anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İki bin yıldan beri İstanbul'da büyük organizasyonlar yapılıyor, spor ruhu yaşatılıyor. Modern stadyumlarımız, gelişmiş spor altyapımız ile beraber İstanbul olarak dünya futbolunun hizmetindeyiz. İstanbul'a Süper Kupa yakışıyor, yürekten ifade etmek istiyorum ki Dünya Kupası finali de yakışır."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'un futbol kenti olduğunu vurgulayarak, "3 büyük kulübü, 3 dünya markası var. Dolayısıyla UEFA'nın İstanbul'a Süper Kupa'yı vermekte zorlanmadığını düşünüyorum. 2020 Şampiyonlar Ligi finalini de iyi bir hazırlıkla en iyi şekilde organize edeceğimizi UEFA Başkanına ilettim." değerlendirmesinde bulundu.

Gala yemeği TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Chelsea ve Liverpool temsilcileri arasındaki karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.





Kaynak: AA