UEFA Süper Kupa: Real Madrid 2 - 0 E. Frankfurt |Maç sonucu, özeti

UEFA Süper Kupa final maçında Real Madrid ile E. Frankfurt karşı karşıya geldi. Real Madrid mücadeleyi Alaba ve Benzema'nın attığı gollerle 2-0 kazanarak kupayı kazanan taraf oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Finlandiya'daki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Süper Kupa maçında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İspanya'nın Real Madrid takımı ile Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt karşılaştı.

37. dakikada Real Madrid golü buldu. Kroos'un sağ kanattan kullandığı kornerde önce Benzema ardından Casemiro yaptıkları kafa vuruşuyla topu Alaba ile buluşturdu. Kale sahasında boş durumdaki Alaba, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

UEFA Süper Kupa: Real Madrid 2 - 0 E. Frankfurt |Maç sonucu, özeti

Mücadelenin ilk yarısı, Real Madrid'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Real Madrid farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Vinicius'un pasında gelişine yaptığı vuruşla golü bulan Benzema, durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, 2002, 2014, 2016 ve 2017'den sonra tarihinde 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 5'er kezle bu kupayı en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakaladı.

UEFA Süper Kupa: Real Madrid 2 - 0 E. Frankfurt | Maç sonucu, özeti

Öte yandan Real Madrid formasıyla 324. golünü atan Benzema, Raul'ü geride bırakarak kulüp tarihinin en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı.

UEFA Süper Kupa: Real Madrid 2 - 0 E. Frankfurt |Maç sonucu, özeti

Stat: Helsinki Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Real Madrid: Courtois, Carvajal (Dk. 85 Rüdiger), Militao, Alaba, Mendy, Modric (Dk. 67 Rodrygo), Casemiro, Kroos (Dk. 85 Tchouameni), Valverde (Dk. 76 Camavinga), Vinicius (Dk. 85 Ceballos), Benzema

Eintracht Frankfurt: Trapp, Toure (Dk. 70 Alario), Tuta, N'Dicka, Sow, Rode (Dk. 58 Götze), Knauff, Lenz, Kamada, Lindström (Dk. 58 Kolo Muani), Borre

Goller: Dk. 37 Alaba, Dk. 65 Benzema (Real Madrid)

Sarı kart: Dk. 90+2 Alario (Eintracht Frankfurt)

UEFA Süper Kupa: Real Madrid 2 - 0 E. Frankfurt |Maç sonucu, özeti

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