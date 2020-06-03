UEFA'dan Trabzonspor'a şok ceza!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde boy gösteren Bordo Mavili ekip, UEFA'dan gelen haberle adeta sarsıldı.

UEFA tarafından Trabzonspor'un finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verildi. 26 haftası geride kalan Süper Lig'de 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Fırtına, sezonu şampiyon tamamlaması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak. Bu şartlarla birlikte ligi 2. tamamlayan takım, direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne gidecek.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; Bordo Mavili ekip, 2019 yılı mali tablosunda belirli koşulları yerine getirirse yaptırım geçerli olmayacak.

ULSULARARASI SPOR TAHKİM MAHKEMESİ'NE GİDİYORLAR

Trabzonspor'un bu karara ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gideceği öğrenildi.