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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup: Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, grubun dördüncü maçında Litvanya'yı konuk edecek. Peki UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup: Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup: Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, oynadığı 3 maçı da kazanarak zirvede yer alıyor. İlk maçta Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçta Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçta ise Lüksemburg'u 2-0 ile geçen milliler gruptaki dördüncü maçında bir kez daha Litvanya'yı konuk edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtları haberimizde... 

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup: Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR C LİGİ 1. GRUP: TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin , UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında yarın Litvanya ile karşı karşıya geleceği maç 14 Haziran 2022 Salı günü oynanacak. İzmir'de Göztepe'nin maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı  Fransa Futbol Federasyonu'ndan kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikael Lesage olacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot VAR, Pierre Gaillouste AVAR görevi üstlenecek.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup: Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ile Litvanya arasındaki maç, TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. 

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup: Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup: Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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