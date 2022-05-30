UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Fareo Adaları maçı canlı izle | Türkiye - Fareo Adaları maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup 1.maçında Fareo Adaları'nı konuk ediyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Türkiye - Fareo Adaları maçı canlı izle | Türkiye - Fareo Adaları maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Süper Lig ve alt liglerde futbol heyecanının tamamlanması sonrası heyecan milli maçlarla sürüyor. Bu kapsamda UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Fareo Adaları'nı ağırlıyor. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için Türkiye - Fareo Adaları maçı canlı izle | Türkiye - Fareo Adaları maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - FAREO ADALARI MAÇI CANLI İZLE
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 1.maçında Fareo Adaları ile karşı karşıya geldiği maç, 4 Haziran 2022 Cumartesi oynanıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan maçı Malta Federasyonu'ndan hakem Trustin Farrugia Cann yönetiyor. Cann'in yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapıyor.
UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - FAREO ADALARI MAÇI CANLI İZLE
TÜRKİYE - FAREO ADALARI MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 1.maçında Fareo Adaları ile karşı karşıya geldiği maç, TRT 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
TÜRKİYE - FAREO ADALARI MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Öte yandan Türkiye-Faroe Adaları maçının tribün bilet fiyatları Kale Arkası Tribünler için 50 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise 100 TL olarak belirlendi.
MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
Tarih
Saat
Maç
Stadyum
4 Haziran 2022 Cumartesi
21.45
Türkiye - Faroe Adaları
Başakşehir Fatih Terim
7 Haziran 2022 Salı
21.45 (TSİ 21.45)
Litvanya - Türkiye
LFF Stadyumu
11 Haziran 2022 Cumartesi
21.45 (TSİ 21.45)
Lüksemburg - Türkiye
Lüksemburg Stadyumu
14 Haziran 2022 Salı
21.45
Türkiye - Litvanya
Gürsel Aksel Stadyumu