UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Fareo Adaları maçı canlı izle | Türkiye - Fareo Adaları maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

Süper Lig ve alt liglerde futbol heyecanının tamamlanması sonrası heyecan milli maçlarla sürüyor. Bu kapsamda UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Fareo Adaları'nı ağırlıyor. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için Türkiye - Fareo Adaları maçı canlı izle | Türkiye - Fareo Adaları maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - FAREO ADALARI MAÇI CANLI İZLE

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 1.maçında Fareo Adaları ile karşı karşıya geldiği maç, 4 Haziran 2022 Cumartesi oynanıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan maçı Malta Federasyonu'ndan hakem Trustin Farrugia Cann yönetiyor. Cann'in yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapıyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - FAREO ADALARI MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - FAREO ADALARI MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 1.maçında Fareo Adaları ile karşı karşıya geldiği maç, TRT 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE - FAREO ADALARI MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Öte yandan Türkiye-Faroe Adaları maçının tribün bilet fiyatları Kale Arkası Tribünler için 50 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise 100 TL olarak belirlendi.

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