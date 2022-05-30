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UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Fareo Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup 1.maçında Fareo Adaları'nı konuk edecek. Peki Türkiye - Fareo Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Fareo Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ve alt liglerde futbol heyecanının tamamlanması sonrası heyecan milli maçlarla sürüyor. Bu kapsamda UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Fareo Adaları'nı konuk edecek. Müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için  "Türkiye - Fareo Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde... 

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - FAREO ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın  UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 1.maçında Fareo Adaları ile oynayacağı maç, 4 Haziran 2022 Cumartesi oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan maç, TRT 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.

Maçı yönetecek hakemler belli olduğu anda haberimize eklenecektir. 

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Öte yandan Türkiye-Faroe Adaları maçının tribün bilet fiyatları Kale Arkası Tribünler için 50 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise 100 TL olarak belirlendi.

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

Tarih

Saat

Maç

Stadyum

4 Haziran 2022 Cumartesi

21.45

Türkiye - Faroe Adaları

Başakşehir Fatih Terim
(İstanbul/Türkiye)

7 Haziran 2022 Salı

21.45 (TSİ 21.45)

Litvanya - Türkiye

LFF Stadyumu
(Vilnius/Türkiye)

11 Haziran 2022 Cumartesi

21.45 (TSİ 21.45)

Lüksemburg - Türkiye

Lüksemburg Stadyumu
(Lüksemburg, Lüksemburg)

14 Haziran 2022 Salı

21.45

Türkiye - Litvanya

Gürsel Aksel Stadyumu
(İzmir/Türkiye)

Tayfun Altuntaş
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