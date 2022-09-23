UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Fareo Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tayfun Altuntaş
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UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5.maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak B Ligi'ne yükselmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, grubun 6. ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olacak. A Milliler bu mücadeleyi kazanarak turnuvayı galibiyetle tamamlamayı hedeflerken maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar.

UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Faroe Adaları arasındaki UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6.maçı 25 Eylül Pazar günü, Faroe Adaları'nın Milli Takımımızı konuk edeceği maç Torshavn'daki Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

TSİ ile 21.45'te başlayacak olan maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Boiko'nun yardımcılıklarını ise Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa yapacak. Maçta VAR Anatoliy Abdula olacak.

Türkiye - Fareo Adaları maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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