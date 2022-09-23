UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5.maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak B Ligi'ne yükselmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, grubun 6. ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olacak. A Milliler bu mücadeleyi kazanarak turnuvayı galibiyetle tamamlamayı hedeflerken maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar.

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Faroe Adaları arasındaki UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6.maçı 25 Eylül Pazar günü, Faroe Adaları'nın Milli Takımımızı konuk edeceği maç Torshavn'daki Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanacak.

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TSİ ile 21.45'te başlayacak olan maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Boiko'nun yardımcılıklarını ise Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa yapacak. Maçta VAR Anatoliy Abdula olacak.

Türkiye - Fareo Adaları maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.