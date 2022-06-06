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UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Litvanya maçı canlı izle | Türkiye - Litvanya maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında Litvanya ile karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Litvanya maçı canlı izle | Türkiye - Litvanya maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Litvanya maçı canlı izle | Türkiye - Litvanya maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

Dünyada futbol liglerinin sona ermesi sonrası heyecan milli takım maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, ilk maçta Fareo Adaları'nı 4-0 yenmesi sonrası grubun ikinci maçında  Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler için UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Litvanya maçı canlı izle | Türkiye - Litvanya maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Litvanya maçı canlı izle | Türkiye - Litvanya maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI CANLI İZLE 

UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup ikinci haftasında Türkiye ile Litvanya arasındaki maç, 7 Haziran 2022 Salı günü oynanıyor. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan LFF Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan maçı Sırp hakem Novak Simović yönetiyor. Simović'in yardımcılıklarını ise Nikola Djorovic ve Miloš Simovic yapıyor.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Milan Mitic, Hırvatistan'dan Fran Jović VAR, Ante Culjak AVAR görevini üstleniyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI CANLI İZLE 

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup ikinci haftasında Türkiye ile Litvanya arasında oynanan maç TRT 1 kanalından naklen ekranlara geliyor. 

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ 

Litvanya: Setkus, Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas, Armanavicius, Megelaitis, Novikovas, Golubickas, Dolznikov, Laukzemis.

Türkiye: Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Halil Dervişoğlu, Doğukan Sinik, Serdar Dursun.

UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Litvanya maçı canlı izle | Türkiye - Litvanya maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).

LİTVANYA ADAY KADROSU

Kaleci: Ernestas Šetkus (Hapoel Tel Aviv FC), Džiugas Bartkus (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC), Ignas Plūkas (FC Hegelmann)

Defans: Rolandas Baravykas (FC UTA Arad), Pijus Širvys (FK Panevėžys), Saulius Mikoliūnas (FK Žalgiris), Edgaras Utkus (Cercle Brugge KSV), Linas Klimavičius (FK Panevėžys), Benas Šatkus (1. FC Nürnberg), Edvinas Girdvainis (FK Kauno Žalgiris), Dominykas Barauskas (FK Riteriai)  

Orta Saha: Linas Mėgelaitis (US Viterbese 1908), Vykintas Slivka (Apollon Smyrnis FC), Arvydas Novikovas (BB Erzurumspor), Justas Lasickas (FK Voždovac), Donatas Kazlauskas (FK Žalgiris), Paulius Golubickas (HNK Gorica), Fedor Černych (Jagiellonia Białystok), Nauris Petkevičius (RSC Charleroi), Vilius Armanavičius (FC Hegelmann), Giedrius Matulevičius (FK Sūduva), Artūr Dolžnikov (FK Riteriai)

Forvet: Karolis Laukžemis (FC UTA Arad), Augustinas Klimavičius (FC Hegelmann), Ignas Kružikas (FC Hegelmann) 

Tayfun Altuntaş
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