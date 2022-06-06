UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyada futbol liglerinin sona ermesi sonrası heyecan milli takım maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, ilk maçta Fareo Adaları'nı 4-0 yenmesi sonrası grubun ikinci maçında Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için "Türkiye - Litvanya UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup ikinci haftasında Türkiye ile Litvanya arasındaki maç, 7 Haziran 2022 Salı günü oynanacak. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan LFF Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maçı Sırp hakem Novak Simović yönetecek. Simović'in yardımcılıklarını ise Nikola Djorovic ve Miloš Simovic yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Milan Mitic olacak. Maçta Hırvatistan'dan Fran Jović VAR, Ante Culjak AVAR görevi üstlenecek.

Türkiye ile Litvanya maçı TRT 1 kanalından naklen ekranlara gelecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford).

LİTVANYA ADAY KADROSU

Kaleci: Ernestas Šetkus (Hapoel Tel Aviv FC), Džiugas Bartkus (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC), Ignas Plūkas (FC Hegelmann)

Defans: Rolandas Baravykas (FC UTA Arad), Pijus Širvys (FK Panevėžys), Saulius Mikoliūnas (FK Žalgiris), Edgaras Utkus (Cercle Brugge KSV), Linas Klimavičius (FK Panevėžys), Benas Šatkus (1. FC Nürnberg), Edvinas Girdvainis (FK Kauno Žalgiris), Dominykas Barauskas (FK Riteriai)

Orta Saha: Linas Mėgelaitis (US Viterbese 1908), Vykintas Slivka (Apollon Smyrnis FC), Arvydas Novikovas (BB Erzurumspor), Justas Lasickas (FK Voždovac), Donatas Kazlauskas (FK Žalgiris), Paulius Golubickas (HNK Gorica), Fedor Černych (Jagiellonia Białystok), Nauris Petkevičius (RSC Charleroi), Vilius Armanavičius (FC Hegelmann), Giedrius Matulevičius (FK Sūduva), Artūr Dolžnikov (FK Riteriai)

Forvet: Karolis Laukžemis (FC UTA Arad), Augustinas Klimavičius (FC Hegelmann), Ignas Kružikas (FC Hegelmann)