Yaz aylarında UEFA Uluslar Ligi mücadeleleriyle devam eden futbol heyecanı tam gaz sürüyor. Uluslar C Ligi'nde mücadele eden ve ilk hafta maçında Faroe Adaları'nı 4-0 yenen milli takım, ikinci maçında Litvanya'yı ise 6-0 yenerek grupta ikide iki yapıp liderliğe yükseldi. Heyecan bu kez üçüncü hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda A Milli Takım'ın Lüksemburg ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyen futbolseverler için UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Lüksemburg maçı canlı izle | Türkiye - Lüksemburg maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI CANLI İZLE

Türkiye ile Lüksemburg arasındaki UEFA Uluslar C Ligi üçüncü hafta maçı, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanıyor. Stade de Luxembourg'da saat 21.45'te başlayan maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetiyor. Nobre'nin yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemlik görevini Helder Malheiro yaparken Luis Godinho VAR, Hugo Miguel AVAR görevi üstleniyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI CANLI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye ile Lüksemburg arasındaki UEFA Uluslar C Ligi üçüncü hafta maç, TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI CANLI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ