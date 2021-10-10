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UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçı : İtalya 2 - 1 Belçika | Maç sonucu

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek turnuvada üçüncü oldu.

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçı : İtalya 2 - 1 Belçika | Maç sonucu

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi’nin 3. maçı Torino'daki Allianz Stadı’nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında İtalya fırsatlar yakalasa da gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 46. dakikada Nicolo Barella ile 1-0 öne geçti.

65. dakikada gök mavililerin kazandığı penaltı atışını gole çeviren Domenico Berardi ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Belçika, 86. dakikada Charles De Ketelaere ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

Mücadelede başka gol olmayınca İtalya, Belçika’yı 2-1 yenerek, UEFA Uluslar Ligi 3'üncüsü oldu.

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