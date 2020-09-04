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UEFA Uluslar Lig'inde gecenin sonuçları

55 takımın mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi, 2020-2021 sezonuna başladı. Geçtiğimi gece ilk maçların oynandığı Uluslar Lig'inde alınan sonuçları sizler için derledik...

UEFA Uluslar Lig'inde gecenin sonuçları

UEFA'nın milli takımlar düzeyinde 2018 yılında temelini attığı Uluslar Ligi, dün gece itibarıyla 2020-2021 futbol sezonuna başladı. İlk maçların oynandığı gecede toplamda 10 maç yapıldı. A Milli Futbol Takımımızın da mücadele ettiği karşılaşmalarda, 5 maç beraberlikle sonuçlandı. 

B Ligi 3. Grup'ta yer alan Türkiye, sahasında Macaristan'a 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 yenildi. Gruptaki diğer karşılaşmada Rusya, Sırbistan'ı ilki penaltıdan olmak üzere 48 ve 81. dakikalarda Artem Dzyuba, 69. dakikada Vyacheslav Karavaev'in kaydettiği gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk takım Sırbistan'ın tek golü, 78. dakikada Aleksandar Mitrovic'den geldi.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup mücadelesinde ise Almanya, evinde İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya'nın golünü 51. dakikada Timo Werner, İspanya'nın golünü 90+6. dakikada Jose Gaya kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

4. Grup: Ukrayna-İsviçre: 2-1

              Almanya-İspanya: 1-1

B Ligi

3. Grup: Türkiye-Macaristan: 0-1

              Rusya-Sırbistan: 3-1

4. Grup: Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

              Finlandiya-Galler: 0-1

C Ligi

3. Grup: Moldova-Kosova: 1-1

              Slovenya-Yunanistan: 0-0

D Ligi

1. Grup: Letonya-Andorra: 0-0

              Faroe Adaları-Malta: 3-2

Onur Çelik
Spor Editörü


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