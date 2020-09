UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları | Hollanda, İtalya, Polonya, Norveç...

A Milli Futbol Takımımızın da mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde, bugün oynanacak maçlar ile heyecan devam edecek. Günün en önemli maçlarında göze çarpan, Hollanda ve İtalya mücadelesi. Bu gece oynanacak 8 maç, futbolseverlerin, futbol tutkusunu ayakta tutacak.

İşte futbolseverlerin merakla beklediği günün maçları ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgileri...

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Kazakistan-Beyaz Rusya | 17.00 | UEFA TV

İsrail-Slovakya | 21.45 | UEFA TV

Çekya-İskoçya | 21.45 | UEFA TV

Kuzey İrlanda-Norveç | 21.45 | UEFA TV

Bosna Hersek-Polonya | 21.45 | S Sport Plus

Avusturya-Romanya | 21.45 | UEFA TV

Hollanda-İtalya | 21.45 | S Sport 2

Arnavutluk-Litvanya | 21.45 | UEFA TV

ULUSLAR LİGİ NEDİR? FORMATI NEDİR?

UEFA tarafından 2018 yılından düzenlenmeye başlayan Uluslar Ligi, milli takımların hazırlık maçı ihtiyaçlarını karşılamak adına düzenlenen Milli Takımlar düzeyinde bir turnuvadır. 2018 yılında futbolcularla ilk buluşmasında Portekiz turnuvanın şampiyonu olmuştu. Milli takımımızın da mücadele ettiği 2020 sezonunda turnuvanın formatı da değişikliğine uğradı.

Buna göre A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi#Genel sıralaması kullanılacaktır.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Liginden düşecek 2 takım grup sonuncuları arasındaki düşme play-offları ile belirlenecektir.

UEFA ULUSLAR LİGİ GRUPLARI

A Ligi

1. Grup: Hollanda, İtalya, Bosna Hersek, Polonya

2. Grup: İngiltere, Belçika, Danimarka, İzlanda

3. Grup: Portekiz, Fransa, İsveç, Hırvatistan

4. Grup: İsviçre, İspanya, Ukrayna, Almanya

B Ligi

1. Grup: Avusturya, Norveç, Kuzey İrlanda, Romanya

2. Grup: Çekya, İskoçya, Slovakya, İsrail

3. Grup: Rusya, Sırbistan, Türkiye, Macaristan

4. Grup: Galler, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan

C Ligi

1. Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

2. Grup: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D Ligi

1. Grup: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. Grup: San Marino, Liechtenstein, Cebelitarık