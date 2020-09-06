UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! Türkiye, Bulgaristan, Galler, Almanya, İspanya

Türkiye'nin mücadele ettiği UEFA Uluslar Lig'inde günün maçları ile heyecan devam ediyor. A Milli Takımımızın ikinci maçını oynayacağı gecede Sırbistan'a konuk oluyoruz. Milli takımımızın maçının yanı sıra oldukça önemli maçlarda izleyicileri bekliyor.

İşte futbolseverlerin merakla beklediği günün maçları ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgileri...

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?