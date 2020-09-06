UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! Türkiye, Bulgaristan, Galler, Almanya, İspanya
UEFA Uluslar Lig'inde heyecan devam ediyor. A Milli Takımımızın da mücadele edeceği Uluslar Lig'inde bugün oldukça önemli maçlar bulunuyor. İşte günün maçları...
Türkiye'nin mücadele ettiği UEFA Uluslar Lig'inde günün maçları ile heyecan devam ediyor. A Milli Takımımızın ikinci maçını oynayacağı gecede Sırbistan'a konuk oluyoruz. Milli takımımızın maçının yanı sıra oldukça önemli maçlarda izleyicileri bekliyor.
İşte futbolseverlerin merakla beklediği günün maçları ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgileri...
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
- İspanya - Ukrayna 21:45 S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
- İsviçre - Almanya 21:45 S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
- Macaristan - Rusya 19:00 S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
- Sırbistan - Türkiye 21:45 TRT 1'den canlı yayınlanacak.
- Galler - Bulgaristan 16:00 S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
- İrlanda Cum. - Finlandiya 19:00 S Sport Youtube'dan canlı yayınlanacak.
- Slovenya - Moldova 19:00 UEFA TV'den canlı yayınlanacak.
- Kosova - Yunanistan 21:45 UEFA TV'den canlı yayınlanacak.
- Andorra-Faroe Adaları 16:00 UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
- Malta-Letonya 21:45'te UEFA TV'den canlı yayınlanacak.