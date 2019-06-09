UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Portekiz - Hollanda: 1-0

UEFA Uluslar Ligi final karşılaşmasında Portekiz kendi sahasında Hollanda'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Portekiz'in Porto kentinde bulunan Dragao Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Mücadelenin 60'ıncı dakikasında Bernardo Silva'nın pasıyla golü bulan Gonçalo Guedes, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Hollanda bu gole yanıt veremeyince, ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa Portekiz ulaştı.

Kupayı kazanan Portekiz 10.5 milyon Euro para ödülü kazanırken, Hollanda ise 9 milyon Euro'yu kasasına koydu.

Göztepe'de forma giyen Portekizli futbolcu Beto bu maçta süre alamazken, adı Galatasaray ile anılan eski Beşiktaş ve Kasımpaşalı futbolcu Ryan Babel ise Hollanda formasıyla maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

DHA