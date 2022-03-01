UEFA ve FIFA'dan orta karar! Rusya'ya uluslararası yaptırım!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından dünyanın birçok yerinde tepkiler yükselirken Avrupa'dan da Rusya'ya yönelik yaptırımlara spor müsabakaları da eklendi. Daha önce Şampiyonlar Ligi finali ve Formula 1'i kaybeden Rusya'ya, Uluslararası organizasyonlardan men kararı geldi. Karar UEFA ve FIFA ortak açıklamasıyla duyuruldu.

ULUSLARARASI MAÇLARDAN MEN

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: şu şekilde: "FIFA Konseyi Kararları ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edilen ilk kararlar sonrasında FIFA ve UEFA, tüm Rus ekiplini, milli takımlarını ve kulüp takımlarını hem FIFA hem de UEFA yarışmalarını ikinci bir emre kadar askıya aldı.

Bu kararlar bugün her iki kurumun en yüksek karar alma organları olan FIFA Konseyi Bürosu ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edildi.

Futbol dünyası bu konuda tamamen birleşmiş ve Ukrayna’ya yapılan saldırıdan etkilenen tüm insanlarla tam dayanışma içindedir. Her iki kurumun başkanı da Ukrayna’daki durumun hızlı bir şekilde iyileşeceğini umuyor. Böylece futbol insanlar için yine birlik ve barış için önemli bir kurum olabilir."

"TAKIMIN NE SUÇU VAR?"

Kararın ardından konuşan Rusya Devlet Duması Üyesi Dmitry Svishchev tepki göstererek"Savaşı Spartak Moskova mı çıkardı? Takımın ne suçu var? Spartak Moskova'nın siyaset ile ne ilgisi var? Takımın büyük çoğunluğu yabancı futbolculardan kurulu. Takımı turnuvadan dışlamak büyük haksızlık." dedi.

"UTANMAZCA BİR KARAR!"

Rusya Futbol Birliği Onursal Başkanı Koloskov ise, "FIFA zaten Milli Takım ile ilgili yaptırım uyguladı. Kulüplerle ilgili karar haksızlık. 15 yıl UEFA'da görev yaptım. UEFA'nın aldığı bu karar utanmazca bir karardır!" şeklinde konuştu.

SPONSORLUK ANLAŞMASI FESHEDİLDİ

UEFA açıkladığı bir diğer bildiride ise Rus doğalgaz şirketi Gazprom’la da olan sponsorluk sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. UEFA’dan yapılan açıklamada “Bugün tüm yarışmalarda Gazprom ile olan ortaklığımızı sona erdirme kararı aldık. Karar derhal yürürlüğe girmiştir. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım müsabakaları ve UEFA EURO 2024 dahil olmak üzere mevcut tüm anlaşmaları kapsamaktadır.” ifadelerine yer verildi.