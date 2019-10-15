UEFA'dan A Milli Takım'ın 'asker selamı' için soruşturma

UEFA, Milli Takımımıza ilişkin skandal bir karar aldı.

Milli Takımı'mız, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla gollerden sonra asker selamı vermişti. Bu gol sevincinin Avrupa'da yankı uyandırmasının ardından UEFA, gol sevinciyle ilgili disiplin soruşturması başlattı.

UEFA, ASKER SELAMINI "POTANSİYEL KIŞKIRTICILIK" OLARAK NİTELENDİRDİ

UEFA, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında A Milli Takım futbolcularının yapmış olduğu asker selamını, "Potansiyel kışkırtıcılık ve politik davranış" olarak nitelendirdi ve Türkiye'ye soruşturma açtı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA: ASKER SELAMINDA KÖTÜ BİR ŞEY YOK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlamış ve "Çocuklarımızın ülkemizde kalmasını istiyoruz. Böyle durumlarda futbolcu sahada elini kalbine götürür ya da bir işaret yapar. Burada kötü niyet aramamak gerek. Askerlerimizi birini öldürsün diye göndermiyoruz, bunu istemiyoruz. Bize karşı yapılan saldırı sonucunda biz oradayız. Bunları, Trump veya Macron'a sormanız gerek. Dünyayı onlar yönetiyor, ben takımı zor yönetiyorum" yorumunu yapmıştı.

İTALYA MEDYASI DAHA ÖNCE "SORUŞTURMA AÇILDI" HABERİNİ YAYIMLAMIŞ UEFA İSE YALANLAMIŞTI

Arnavutluk mücadelesinden sonra asker selamı sevinciyle ilgili İtalya basını bir iddia ortaya atmış ve UEFA'nın bu gol sevincini incelemeye aldığı öne sürülmüştü. UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend konuya ilişkin açıklama yapmış ve "Cuma günkü maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı. Townsend ayrıca yabancı basında yer alan ve UEFA yetkililerine atfen kullanılan yorumların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.