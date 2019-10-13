UEFA'dan A Milli Takım'ın gol sevincine soruşturma iddiasına yalanlama

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızın, Arnavutluk ile karşı karşıya geldiği mücadelede attığı gol sonrası oyuncuların Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlerimize destek amaçlı verdiği asker selamı sonrası Avrupa basını UEFA tarafından soruşturma başlatılacağı iddiasında bulunmuştu.

UEFA konuya ilişkin açıklama yaptı.

UEFA'DAN O İDDİALARA YALANLAMA

UEFA, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma açılacağı iddialarını yalanladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak. Grupta 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor.