UEFA'dan "Asker selamı"na soruşturma!

UEFA'daki skandal süreç devam ediyor. Şimdi de Milli Futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin asker selamı için soruşturma başlatıldı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın başlattığı soruşturma ile ilgili televizyondaki bir programında açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, "Ülkemizin haklı mücadelesinde askerimize selam yollamaktan onur duyarız" dedi.

Medipol Başakşehir Başkanı açıklamasında, "Griezmann, Devlet Başkanı Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor?“ sorusunu yöneltti.

Gümüşdağ, Avusturya'daki rövanşta gol attıkları taktirde asker selamı ile kutlayacaklarını söyledi.