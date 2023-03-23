UEFA'dan Barcelona'ya şok "Negreira Davası" nedeniyle soruşturma açtı

UEFA, eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait şirkete ödeme yaptığı tespit edilen İspanya'nını ünlü kulübü Barcelona hakkında soruşturma başlattı.

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UEFA'dan Barcelona'ya şok "Negreira Davası" nedeniyle soruşturma açtı

UEFA'dan yapılan açıklamada, İspanya'nın ünlü kulübü Barcelona'nın olası bir ihlalinin olup olmadığının belirlenmesi için etik ve disiplin müfettişlerinin atandığı kaydedildi.

Açıklamada, "UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31. maddesi uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri, Barcelona'nın 'Caso Negreira' (Negreira Davası) olarak adlandırılan olayla bağlantılı yasal çerçeveyi ihlal etme ihtimaline ilişkin bir soruşturma yürütmek üzere görevlendirilmiştir." denildi.

HAKEMİN ŞİRKETİNİN HESABINA PARA YATIRILMIŞ

Maliye'nin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL şirketiyle ilgili bazı hesapları incelemesinin ardından Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmış ve Katalan ekibinin ödemeler karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülmüştü.

UEFA'dan Barcelona'ya şok' "Negreira Davası" nedeniyle soruşturma açtı

BARCELONA KULÜBÜNE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Savcılık konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla dava açmasını talep etmişti.

İspanya Ceza Kanunu'nun 286. maddesine göre söz konusu suçlar, 6 aydan 4 yıla kadar hapis, 1 yıldan 6 yıla kadar özel ticari işlerden men ve para cezası içeriyor.

Öte yandan Real Madrid, CTA, LaLiga kurumu, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve UEFA konuyu yakından takip ettiklerini açıklamıştı.

Barcelona'nın gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'nden men cezası alabileceği de iddia ediliyor.

KAYNAK: AA

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