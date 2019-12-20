UEFA'dan Başakşehir'e kınama!

Asker selamı için şok ceza!

UEFA, Başakşehir Kulübü'ne 'asker selamı' hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.

Başakşehir kulübü, UEFA'dan kınama cezası aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçta Başakşehirli oyuncular, gol sevincini asker selamıyla yaşamıştı.

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UEFA, bu sebeple Başakşehir'e ceza verdi. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e gideceğiz" dedi.

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Türkiye Milli Takımı da Fransa karşısında attığı gollerde asker selamı vermiş ve hakkında soruşturma açılmıştı. Ancak Milli Takım herhangi bir ceza almadı.

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