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UEFA'dan EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a görev!

EURO 2020'de 51 maçın sorumluluğunu üstlenecek 18 hakem ve onların hakem yardımcı takımları UEFA Hakem Komitesi tarafından atandı.

UEFA'dan EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a görev!

EURO 2020'de 51 maçın sorumluluğunu üstlenecek 18 hakem ve onların hakem yardımcı takımları UEFA Hakem Komitesi tarafından atandı.

UEFA, EURO 2020'de görev alacak hakemler, yardımcı hakemler ve VAR hakemleri; 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek..

İşte UEFA Hakem Komitesi tarafından seçilen hakemlerin tam listesi: 

Felix Brych (Almanya)

Cüneyt Çakır (Türkiye)

Carlos Del Cerro Grande (İspanya)

Andreas Ekberg (İsveç)

Orel Grinfeeld (İsrail)

Ovidiu Alin Hategan (Romanya)

Sergei Karasev (Rusya)

Istvan Kovacs (Romanya)

Bjorn Kuipers (Hollanda)

Danny Makkelie (Hollanda)

Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)

Michael Oliver (İngiltere)
Daniele Orsato (İtalya)
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portekiz)
Daniel Siebert (Almanya)
Anthony Taylor (İngiltere)
Clément Turpin (Fransa)
Slavko Vinčić (Slovenya)

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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