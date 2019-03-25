UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında 26 Mart 2019 Salı günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22:45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

DHA