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UEFA'dan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne para cezası

ANKARA (AA) - UEFA, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne 1500 avro para cezası verildiğini duyurdu.UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden Başakşehir'e, maçta meşale yakılması nedeniyle 1500 avro para cezası verildiği belirtildi.Para cezasının,...

UEFA'dan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne para cezası

ANKARA (AA) - UEFA, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne 1500 avro para cezası verildiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden Başakşehir'e, maçta meşale yakılması nedeniyle 1500 avro para cezası verildiği belirtildi.

Para cezasının, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Medipol Başakşehir, 12 Mart'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA




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