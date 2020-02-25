Korona futbolu da vurdu! Tüm Avrupa maçları iptal edilebilir

Koronavirüs salgını spor dünyasını da etkiledi. Buna göre tüm Avrupa maçları ertelenebilir. İşte yapılan açıklamanın detayları.

Koronavirüs, tüm dünyada organiasyonları etkilemeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Koronavirüs, spor organizasyonlarını da etkiliyor.

Çin Ligi'nde, Japon Ligi'nde son olarak da İtalya Serie A'da futbol maçlarını etkileyen Koronavirüs, Formula 1'de Çin GP'sinin de ertelenmesine sebep olmuştu.

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Koronavirüs'ün etkilediği spor organizasyonlarının arasına EURO 2020'de girebilir. UEFA İkinci Başkanı Michele Uva'nın böyle bir düşüncelerinin şimdilik olmadığını belirtti.

Uva ayrıca, "EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz. Eğer korona virüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." İfadelerini kullandı.