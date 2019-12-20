UEFA'dan milli oyuncularımız ve TFF için skandal karar!,

UEFA, Milli oyuncularımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdiği asker selamı sebebiyle başlattığı soruşturmayı tamamladı. UEFA skandal kararlara imza attı.

UEFA yaptığı açıklama ile asker selamı nedeniyle milli oyuncularımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu'na kınama cezası ile federasyona 50 bin euro para cezası verdiğini duyurdu.

UEFA'nın kınama cezası verdiği oyuncularımız:

Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun , Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat , Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci.

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DYBALA CEZA ALMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid maçında attığı golden sonra takım arkadaşı Merih Demiral'a asker selamı veren Paulo Dybala'ya ise herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı.

Paulo Dybala hakkında açılan soruşturmanın tamamlandığı ve Arjantinli oyuncuya ceza verilmesine gerek görülmediği belirtildi.