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  3. UEFA'dan Rusya'nın ardından Belarus'a da yaptırım!

UEFA'dan Rusya'nın ardından Belarus'a da yaptırım!

UEFA, Belarus kulüpleri ve milli takımlarının iç saha maçlarını tarafsız sahada oynayacağını ve tarafsız sahada oynanacak karşılaşmalara Belaruslu taraftarların alınmayacağını açıkladı

UEFA'dan Rusya'nın ardından Belarus'a da yaptırım!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik Belarus destekli saldırılarının ardından UEFA'dan karar geldi. Daha önce Rusya'ya ve Rus kulüplerine yönelik çeşitli yaptırımlara giden UEFA İcra Komitesi bugünkü toplantısının ardından Belarus hakkındaki kararlarını da açıkladı. Alınan karar kapsamında UEFA müsabakalarında yarışan tüm Belarus kulüplerinin ve milli takımlarının iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine karar verdi.

UEFA'dan Rusya'nın ardından Belarus'a da yaptırım!

BELARUSLU SEYİRCİ ALINMAYACAK

UEFA tarafından alınan karara göre, ülke takımlarının ev sahibi olarak yer aldığı bu karşılaşmalarda Belaruslu seyirciler katılamayacak. UEFA İcra Komitesi, yasal ve fiili durumu geliştikçe yeniden değerlendirmek ve gerektiğinde daha fazla karar almak için düzenli olarak sürekli olarak başka olağanüstü toplantılar düzenleyeceğini de açıklamasına ekledi.

UEFA'dan Rusya'nın ardından Belarus'a da yaptırım!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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