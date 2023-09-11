UEFA’dan Türk hakemlerine görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 12 Eylül Salı günü UEFA 2025 U-21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Finlandiya U21-İsviçre U21 karşılaşmasını, FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar da Sırbistan U21-Azerbaycan U21 müsabakasını yönetecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
UEFA’dan Türk hakemlerine görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 12 Eylül Salı günü UEFA 2025 U-21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Finlandiya U21-İsviçre U21 karşılaşmasını, FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar da Sırbistan U21-Azerbaycan U21 müsabakasını yönetecek. Mete Kalkavan ise 12 Eylül Salı günü 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak İsviçre-Andora mücadelesinde VAR olarak görev alacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Finlandiya ile İsviçre U-21 Milli Takımları arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak olan UEFA 2025 U-21 Avrupa Şampiyonası elemeleri E grubu müsabakasını yönetecek. Finlandiya'nın Turku şehri, Veritas Stadyumu'nda saat 18:00'de başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

FIFA kokartlı hakem Erkan Özdamar da Sırbistan ile Azerbaycan U21 Milli Takımları arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak olan UEFA 2025 U-21 Avrupa Şampiyonası elemeleri F grubu karşılaşmasında düdük çalacak. Sırbistan'ın Stara Pazova şehri, Sırbistan Futbol Federasyonu Spor Kompleksi'nde saat 20:00'de başlayacak maçta Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

İsviçre ile Andora A Milli Takımları arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I grubu müsabakasında ise Mete Kalkavan VAR, Alper Ulusoy AVAR olarak görev alacak. İsviçre'nin Sion şehrindeki Tourbillon Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elchin Masiyev, yardımcılıklarını Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kamal Umudlu olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit’i 75-60 yendi
Levent Sürme: "İtalya karşısında da atak futbol oynayacağız"
Levent Sürme: "İtalya karşısında da atak futbol oynayacağız"
Futbol camiası şokta! Dünya yıldızı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı! futboldan men cezası alabilir
Futbol camiası şokta! Dünya yıldızı Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı! futboldan men cezası alabilir
İsmail Yüksek: "Japonya müsabakası çok özel bir maç olacak"
İsmail Yüksek: "Japonya müsabakası çok özel bir maç olacak"
Son Haberler
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye bir kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye bir kez gitti
Okul yolu çileye döndü
Okul yolu çileye döndü
Libya’daki sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya’daki sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın yeni kadrosu tanıtıldı
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın yeni kadrosu tanıtıldı
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Türkiye Kupası’nda maç tarihleri açıklandı
Türkiye Kupası’nda maç tarihleri açıklandı
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
İzleyenler bir daha izliyor, sosyal medya bu şutu konuşuyor! Alay konusu oldu, sosyal medyanın gündemine oturdu
Aydınlı atlet, Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü
Aydınlı atlet, Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Manisa’da Muaythai Zafer Kupası turnuvası sona erdi
Manisa’da Muaythai Zafer Kupası turnuvası sona erdi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!