UEFA'dan Türk kulüplerine FFP ile ilgili müjde!

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ekonomik olarak etkilenen kulüpler için FFP konusunda esneklik yapmaya karar verdi.

UEFA'dan yapılan açıklama ile ödemelerinde gecikme yaşayan kulüplere 31 Mart'a kadar verilen sürenin 30 Nisan'a uzatıldığı açıklandı.

Yapılan duyuruda "Kulüplerin kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik gelişmeler, finansal hesaplamalar yapılırken tek tek ele alınacak ve FFP konusunda kararlar ona göre verilecek" ifadeleri yer aldı.