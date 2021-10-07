UEFA'ya şikayet edilen Cüneyt Çakır suçsuz bulundu! UEFA'dan yeni görev!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i evinde ağırlayan Milan, rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Son dakikada yediği bu golle adeta yıkılan İtalyan ekibi, Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar konusunda eleştirilerde bulunurken Çakır'ı da UEFA'ya şikayet etti. UEFA ise Cüneyt Çakır'a verdiği yeni görev ile Türk hakemi suçsuz bulduğunu göstermiş oldu. Kararlardaki hataların ise VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'den kaynaklandığı yönünde karara varıldı.

BİTİGEN'İN YERİNE GÖÇEK GÖREVE GEÇECEK

Calcio Mercato'nun haberine göre UEFA'ya Cüneyt Çakır'ın hatalı kararını şikayet eden Milan kulübüne cevap olarak pozisyonlarda kusurlu olan ismin VAR hakemi Bitigen olduğu belirtildi. Maçın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in yaptığı hata nedeniyle sonraki maçlarda böyle Cüneyt Çakır'ın Var hakemi olarak Hüseyin Göçek'e görev verileceği ifade edildi.

Pozisyonda Lemar'ın Kalulu'dan önce topa elle dokunmasının ardından VAR'dan Cüneyt Çakır'ın uyarılmadığını dile getiren UEFA, bu nedenle Milan'ın Çakır için yaptığı şikayetin görmezden gelineceğini açıkldı.

ALMANYA - ROMANYA MAÇINI YÖNETECEK

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynanacak Almanya-Romanya maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Dördüncü hakemin Alper Ulusoy olacağı karşılaşmada Mete Kalkavan'ın video yardımcı hakem (VAR), Hüseyin Göçek'in ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak görevi alacağı ifade edildi.