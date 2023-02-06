Uendel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uendel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uendel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uendel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uendel 8 Ekim 1988 tarihinde Araranguá şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Uendel Pereira Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uendel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Uendel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 22 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Uendel'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Uendel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Uendel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Uendel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uendel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2008 yılında Fluminense

1 Ocak 2009 yılında Avaí FC

1 Mayıs 2010 yılında Grêmio

1 Eylül 2010 yılında Flamengo

1 Aralık 2010 yılında Grêmio

1 Şubat 2011 yılında Ponte Preta

1 Mayıs 2013 yılında Grêmio

1 Haziran 2013 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2014 yılında Corinthians

11 Ocak 2017 yılında Internacional

22 Mart 2021 yılında Cuiabá-MT

Uendel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uendel şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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