Uendi Vecaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uendi Vecaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uendi Vecaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uendi Vecaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uendi Vecaj 18 Şubat 1997 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Uendi Veçaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uendi Vecaj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uendi Vecaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Uendi Vecaj'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Uendi Vecaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uendi Vecaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uendi Vecaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uendi Vecaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2012 yılında KF Vllaznia U19

27 Ocak 2016 yılında KF Vllaznia

31 Ağustos 2017 yılında Din. Zagreb II

16 Ağustos 2018 yılında KF Teuta

30 Haziran 2019 yılında Din. Zagreb II

19 Ağustos 2019 yılında KF Teuta

20 Ocak 2020 yılında KF Laçi

1 Ekim 2020 yılında KS Burreli

1 Temmuz 2021 yılında KF Skënderbeu

Uendi Vecaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uendi Vecaj şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Uendi Vecaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Vllaznia Shkodër (2012-2016)

Arnavutluk U21 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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