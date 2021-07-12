UERO 2020 İtalya - İngiltere maç özeti izle | İtalya penaltı atışları sonucunda EURO 2020 şampiyonu oldu

Yaz aylarımıza heyecan katan Avrupa şampiyonasının tüm aşamaları tek tek geçildi. Rakiplerini bir bir eleyen İtalya ve İngiltere finalde karşı karşıya geldi. İki takımın da kupayı ülkesine götürebilmek için kıyasıya mücadele ettiği maçta kazanan taraf İtalya oldu.

EURO 2020 İTALYA 1-1 İNGİLTERE MAÇININ DETAYLARI

Hakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Dk. 118 Florenzi), Barella (Dk. 54 Cristante), Jorginho, Verratti (Dk. 96 Locatelli), Chiesa (Dk. 86 Bernardeschi), Insigne (Dk. 91 Belotti), Immobile (Dk. 55 Berardi)

İngiltere: Pickford, Trippier (Dk. 70 Saka), Walker (Dk. 120 Sancho), Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice (Dk. 74 Henderson, Dk. 120 Rashford), Mount (Dk. 99 Grealish), Sterling, Kane

Gol: Dk. 2 Shaw (İngiltere), Dk. 67 Bonucci (İtalya)

Sarı kartlar: Dk. 47 Barella, Dk. 55 Bonucci, Dk. 84 Insigne, Dk. 90+6 Chiellini, Dk. 114 Jorginho (İtalya), Dk. 106 Maguire (İngiltere)

EURO 2020 FİNAL: İTALYA 1-1 İNGİLTERE MAÇ ÖZETİ

Maçta henüz dakikalar 2'yi gösterirken sağ kanattan Kieran Trippier'in ortasında arka direkte bomboş durumda topla buluşan Luke Shaw sert bir vole ile topu ağlara gönderdi.

35. dakikada Chiesa çalımlarla ceza sahası yayına doğru sokulup yerden sert bir vuruş yaptı. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

51. dakikada Insigne'nin kullandığı serbest vuruş az farkla yandan dışarıya gitti.

62. dakikada Chiesa'nın üst üste çalımlarla sokulup uzak direğe yaptığı vuruşu kaleci Pickfordçıkarmayı başardı.

Dakika 67'de sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Veratti'nin kafa vuruşunu Pickford çıkardı. Seken topu Bonucci tamamladı ve skoru eşitledi.

97. dakikada İngiltere'de Kalvin Phillips'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti ve uzatmaların ilk bölümü 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

107. dakikada kaleye yaklaşık 35 metre mesafeden serbest vuruş kazanan İtalya'da topun başına geçen Bernardeschi'nin sert şutunda, İngiltere kalecisi Pickford meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Kalan dakikalarda gol olmayınca, finalde penaltı atışlarına geçildi.

PENALTI ATIŞLARI NEFESLERİ KESTİ

İtalya'da ilk penaltıyı Berardi gole çevirdi. İkinci penaltıda Belotti atışı kaçırdı. Bonucci ve Bernardeschi hata yapmadı. Beşinci penaltıda ise Jorginho atışı değerlendiremedi.

İngiltere'de H. Kane ve Maguire ilk iki atışı gole çevirse de Rashford Sancho ve son olarak da Saka penaltı atışlarını kaçırınca 3-2'lik skorla İtalya EURO 2020 şampiyonu oldu. Öte yandan, 86. dakikada saha içine izinsiz giren bir taraftar, güvenlik görevlileri tarafından uzun uğraşların ardından durdurularak sahadan çıkarıldı.

HASRET BİTTİ

İtalya, bu sonuçla 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonu oldu.