Ufuk Bayraktar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yönetmen, senarist ve oyuncu Ufuk Bayraktar, son günlerde yeni film projesiyle gündeme gelmişti. Yeni filmin setindeki çalışanlara taciz ve şiddet uyguladığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Ufuk Bayraktar'ın hayatı ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar 12 Eylül 1981, İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

Atv'de yayılanan Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Dönem projelerinde yer alan Ufuk Bayraktar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin' de Dağıtsanlı karakterini canlandırdı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.

Ayrıca Ufuk Bayraktar, 2019'da, 11 yıl önce karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu için yargılandığı davadan hapis cezası almıştı.