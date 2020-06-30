Ufuk Bayraktar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Merve Bayraktar kimdir?

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşinden gizli olarak bir kızla konuşmaları ortaya çıktı. Bu mesajları Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar'ın yayınlaması ise adeta ortalığı birbirine kattı. Sosyal medya ve magazin gündemi bu konu ile çalkalanırken Ufuk Bayraktar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eşi kim? soruları vatandaşlar tarafından internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bizlerde sizler için bu soruların cevaplarını verdik. İşte detaylar...

Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar eşinin mesajlarını ifşa etti!

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?NERELİ? KAÇ YAŞINDA

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 İstanbul doğumludur, 39 yaşındadir.Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Liseyi Gürsoy Kolejinde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

ATV'de yayılanan Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.

MERVE BAYRAKTAR KİMDİR?

Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktardan Efe Cevahir Bayraktar adında erkek çocuğuna sahiptir.

UFUK BAYRAKTAR DİZİ VE FİLMLERİ

2003 Bekleme Odası (Ferit)

2006 Kader (Bekir)

İklimler (Taksici)

2007 Kartallar Yüksek Uçar (Hasan)

Yumurta (Haluk)

2008 Ali'nin Sekiz Günü (Kemal)

Girdap (Konuşmacı)

2009 - 2011 Ezel Genç (Ramiz Karaeski)

2009 Yeni Baştan (Konuk oyuncu)

2010 Memleket Meselesi (Polis)

Ayrılık (Kemal)

2012 Yeraltı

Toprağın Çocukları (Cevher)

Bu Son Olsun (Ertuğrul)

Dağ (Bekir)

Çanakkale 1915 (Seyit Onbaşı)

2015 Milat (Hamza)

2016 Sevda Kuşun Kanadında (Ömer)

2016 Dağ II (Bekir)

2016 Kümes (Süleyman)