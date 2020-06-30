Ufuk Bayraktar eşinin ifşa mesajlarıyla gündemde bomba etkisi yarattı. Merve Bayraktar eşinin bır kızla sosyal medya hesabından yaptığı konuşmaları paylaşarak eşinin kendini kendi yatağında aldattığını söyledi.

Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi.

Eşini kendi evinde kendi yatağında genç bir kızla aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar bu paylaşımları Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden yaptı.

"BENİM EVİMDE BENİM YATAK ODAMDA"

Ufuk Bayraktar'ın özür mesajlarını da yayınlayan Merve Bayraktar “Benim evime benim yatak odama davet ettiğin kadın kaliteni ortaya koyuyor. Ben sana daha güvenemem mahkemede görüşeceğiz” diyerek cevap verdi.

Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar kimdir? Merve Bayraktar kaç yaşında?

UFUK BAYRAKTAR'IN MESAJLARI

Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, eşinin twitter hesabından başka biriyle konuşmalarını paylaşarak ifşa etti. Merve Bayraktar eşi Ufuk Bayraktar'ın twitter hesabından 'Sizin adam sandıklarınız' diyerek konuşmaları paylaştı.

MERVE BAYRAKTAR TWİTTER'DAN İFŞAYA DEVAM EDİYOR

Merve Bayraktar eşinin konuştuğu kişiyi de twitter hesabında paylaşarak şu notu düştü; 'Evet TDK karşılığı para karşılığında evli adamlara yada adamlara yada adam sandiklarimiza bedenini sunan kişi karşınızda buyrun. Hiç utanmıyorum çünkü ayıp benim ayıbım değil .sevgiler merve'

UFUK BAYRAKTAR'IN ÖZÜR MESAJLARI

Merve Bayraktar bununla da yetinmeyip eşinin kendine attığı özür mesajlarını da paylaştı. Bayraktar mesajları paylaşırken şu notu düştü: "Sonrada böyle yalvarilir"

Sonrada böyle yalvarilir ? pic.twitter.com/o1I8T5wjzi — Ufuk Bayraktar (@HoUfukbayraktar) June 29, 2020

UFUK BAYRAKTAR TWİTTER HESABI

@HoUfukbayraktar